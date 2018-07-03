Скворцова: объемы высокотехнологичной медпомощи с 2012 года возросли вдвое

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в России увеличились с 2012 года более чем в 2 раза, в 2017 году лечение с помощью высоких технологий получили 1,37 миллиона человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

"У нас объемы высокотехнологичной помощи растут каждый год, и по результатам 2017 года мы выполнили лечение 1,37 миллиона человек с помощью высоких технологий. В 2012 году было 505 тысяч всего", — сказала Скворцова.

Она пояснила, что объемы высокотехнологичной помощи в стране растут, потому что "все растиражированные методы больше не квотируются, а пускаются в базовую программу ОМС и они по востребованию и необходимости используются". "Фактически все регионы из 85, чуть больше 70 работают в базовой программе ОМС по высоким технологиям", — отметила она.

Кроме того, сохраняется обособленный сегмент для уникальных и самых сложных высокотехнологичных операций, на это в прошлом году было выделено 6 миллиардов рублей, уточнила Скворцова.