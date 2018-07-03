В Саратовском техуниверситете назначили и. о. ректора

САРАТОВ, 3 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ (находится в стадии реорганизации) со вторника назначило и. о. ректора Саратовского государственного технического университета Олега Афонина после отстранения от должности руководителя вуза Игоря Плеве, подозреваемого в растрате, сообщила пресс-служба вуза.

Ранее представитель УФСБ по региону сообщил, что Плеве подозревается по статье "Растрата с использованием служебного положения". По версии следствия, Плеве формально трудоустроил работника в архив СГТУ, которому выплачивалась зарплата, в результате чего вузу причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей. Плеве вину не признает. Суд 27 июня отстранил его от должности ректора на период предварительного следствия.

"Приказом министерства образования и науки РФ с 3 июля 2018 года исполняющим обязанности ректора СГТУ имени Гагарина назначен начальник управления довузовского, среднего профессионального и дополнительного образования СГТУ, кандидат физико-математических наук Олег Афонин. Исполнять обязанности руководителя вуза он будет до назначения ректора в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Игорь Плеве, который возглавлял СГТУ с 2008 года, в суде 27 июня заявил, что срок его полномочий истекает 1 июля, и он уже прошел процедуру переизбрания на новый пятилетний срок на пост ректора, однако приказа Минобрнауки РФ об этом еще нет.