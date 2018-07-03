Проект о совершенствовании учета изъятых приставами средств прошел I чтение

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении правительственный проект, которым предлагается сделать систему учета изъятых с должников средств и передачи их в федеральный бюджет РФ более централизованной, сняв эту обязанность с районных, межрайонных и специализированных подразделений территориальных органов.
В целях снижения нагрузки на судебных приставов и минимизации совершения коррупционных преступлений законопроектом предлагается в качестве счета по учету изъятых средств определить депозитный счет структурного подразделения ФССП или депозитный счет территориального органа службы.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что его реализация позволит сократить численность должностных лиц службы приставов, обеспечивающих организацию бюджетного учета средств, минимум в 2,5 раза. За счет высвободившихся штатных единиц планируется ввести должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебного пристава-исполнителя. Кроме того, для реализации законопроекта планируется доработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы ФССП.