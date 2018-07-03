ЦИК обсудит кандидатуру Татьяны Кривенко на замещение Говорухина в Госдуме

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центризбирком России на заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после кончины Станислава Говорухина, зарегистрированному кандидату от "Единой России" Татьяне Кривенко, следует из повестки заседания на среду.

"О передаче вакантного мандата депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Кривенко Татьяне Олеговне (проект постановления ЦИК России)", — следует из материала.

Члены комиссии также обсудят вопрос о заверении списка кандидатов от ЛДПР по одномандатным избирательным округам на довыборах депутатов Госдумы и вопрос о регистрации уполномоченных представителей партии на довыборах.

Планируется поднять вопросы о назначении членом избирательной комиссии Брянской области с правом решающего голоса, о формах протоколов и сводных таблиц, об итогах голосования и результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями при проведении довыборов в Госдуму по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, члены ЦИК обсудят изменения в порядок подачи заявлений о включении избирателя или участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы госвласти или референдуме субъекта России.