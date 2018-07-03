Милонов предложил запретить продажу ж/д и авиабилеты за неуплату алиментов

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил запретить неплательщикам алиментов продавать железнодорожные и авиабилеты, а также включать таких должников в черные списки гостиниц.

"Предлагаю на неплательщиков алиментов, которые задолжали более 20-30 тысяч рублей, накладывать запреты на любые регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом", — сказал Милонов РИА Новости.

По мнению политика, таким должникам должен быть запрещён выезд за границу, продажа железнодорожных и авиабилетов, их имена должны включаться в чёрные списки гостиниц и, как вариант, должен быть механизм взыскания задолженностей не с гражданина, а с работодателя. Депутат также предложил сократить срок рассмотрения подобных случаев ФССП.

"Даже дикие звери не бросают своих детей на произвол судьбы. Это просто позор, когда взрослый человек трусливо бегает от собственных детей", — заключил парламентарий.