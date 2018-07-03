Пострадавшим от ветра и града на Кубани выплатят компенсации

КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Компенсации получат все кубанцы, которые понесли ущерб от ураганного ветра и града в минувшие выходные, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

В субботу и воскресенье несколько районов края пострадали от сильного ветра и града. В Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждены порядка 2000 домов, более десяти социально значимых объектов.

По данным пресс-службы администрации региона, в населенных пунктах полностью восстановлено электро- и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги, на местах комиссии проводят оценку причиненного ущерба.

Во вторник Кондратьев встретился с жителями станицы Новокорсунской, которые обратились к нему с просьбами о помощи.

"Пострадавшие от града попросили помощи… Местной власти сейчас непросто, но это не повод для волнения. Повторю: компенсации получат ВСЕ (написание сохраняется. – Прим. ред.), деньги взяты из резервного фонда и выделены впервые", — написал Кондратьев в своём Twitter.

Как сообщается на сайте администрации региона, по поручению губернатора из краевого бюджета выделено порядка 150 миллионов рублей на компенсации пострадавшим в результате ЧС.