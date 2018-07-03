Темрезов: новый стадион "Нарт" в Черкесске будет сдан в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 3 июн — РИА Новости. Новый стадион в столице Карачаево-Черкесии площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года после масштабной реконструкции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Инстаграм.
Темрезов в сопровождении членов республиканского правительства оценил ход строительства нового стадиона в Черкесске.
"На стадионе уже возведены новые трибуны на 10 тысяч посадочных мест. Под ними построены три новых спортзала для тренировок спортсменов и крытый легкоатлетический манеж. Следующий этап — отделка внутренних помещений и обустройство футбольного поля натуральным покрытием и современной дренажной системой", — написал глава республики.
Он также подчеркнул, что при реконструкции были учтены пожелания спортсменов — построены баскетбольная и волейбольная площадки.
"Когда мы строим объекты такого высокого уровня, должны быть учтены все требования, которые применяются к спортивным сооружениям нового формата. Еще на этапе строительства необходимо предусмотреть все детали дальнейшей эксплуатации зданий и организации работы спортивных сооружений", — подчеркнул глава Карачаево-Черкесии.
Масштабная реконструкция стадиона "Нарт" началась летом прошлого года.