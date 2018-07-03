Темрезов: новый стадион "Нарт" в Черкесске будет сдан в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 3 июн — РИА Новости. Новый стадион в столице Карачаево-Черкесии площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года после масштабной реконструкции, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Инстаграм.

Темрезов в сопровождении членов республиканского правительства оценил ход строительства нового стадиона в Черкесске.

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Строительство стадиона "Нарт" в Черкесске © Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Строительство стадиона "Нарт" в Черкесске

"На стадионе уже возведены новые трибуны на 10 тысяч посадочных мест. Под ними построены три новых спортзала для тренировок спортсменов и крытый легкоатлетический манеж. Следующий этап — отделка внутренних помещений и обустройство футбольного поля натуральным покрытием и современной дренажной системой", — написал глава республики.

Он также подчеркнул, что при реконструкции были учтены пожелания спортсменов — построены баскетбольная и волейбольная площадки.

Темрезов отметил, что все разноплановые спортивные объекты в городском парке "Зеленый остров" должны дополнять друг друга и функционировать как единый спортивный комплекс. Помимо стадиона, это новый ФОК "Юбилейный" с залом для игровых видов спорта, закрытым и открытым бассейнами, академия тенниса и футбола.

"Когда мы строим объекты такого высокого уровня, должны быть учтены все требования, которые применяются к спортивным сооружениям нового формата. Еще на этапе строительства необходимо предусмотреть все детали дальнейшей эксплуатации зданий и организации работы спортивных сооружений", — подчеркнул глава Карачаево-Черкесии.

Масштабная реконструкция стадиона "Нарт" началась летом прошлого года.

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