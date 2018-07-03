Мемориальная доска конструктору Калашникову появится на его доме в Ижевске

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

УФА, 3 июл — РИА Новости. Мемориальная доска с барельефом конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова появится к его столетию в Ижевске в доме, где он жил, сообщает городская администрация.

"Художественная мемориальная доска с барельефом появится на фасаде дома №21 по улице Советская к ноябрю 2018 года. В этом доме Калашников жил с семьей с 1971 года по 2013 год", — информируют власти Ижевска.

Городская администрация приводит слова президента Фонда имени Калашникова Елены Калашниковой, что "мемориальная доска станет началом праздничных мероприятий, посвященных 100-летию выдающегося конструктора, которые запланированы на 2019 год".

Отмечается, что автором мемориала станет скульптор Владимир Курочкин, который ранее выполнил скульптуру Калашникова на входе в его музей, а также бронзовый бюст конструктора, установленный на площади у Вечного огня.

Михаил Тимофеевич Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия. Всемирно известен изобретением автомата Калашникова. Скончался на 95-м году жизни в декабре 2013 года в Удмуртии.