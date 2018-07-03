Россияне смогут проверять лекарства с помощью приложения

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возможность проверять легальность лекарственных препаратов с помощью мобильного приложения получат граждане России к концу 2019 года после полномасштабного внедрения системы маркировки лекарств, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

"Граждане получат возможность проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера", — сказала Скворцова.

Она отметила, что полномасштабное внедрение системы маркировки лекарств позволит предотвратить поступление в легальный оборот фальсифицированных препаратов. "Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке", — уточнила Скворцова.

В России с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.