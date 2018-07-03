Рособрнадзор подвел итоги кампании ЕГЭ-2018

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году увеличился, кроме того, повысилось число высокобалльников, и было меньше случаев удаления с экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В этом году увеличился средний балл ЕГЭ. По русскому языку балл составил 70,93, что сопоставимо с прошлым (69 баллов в 2017 году). Средний балл ЕГЭ по географии в 2018 составил 56 баллов. По информатике — 58,5 баллов, в прошлом году был немного выше — 59", — сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Также он отметил, что увеличился процент высокобалльников – выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ. "Высокобалльники – 25% в прошлом году, и 26,7% — в этом", — сказал глава Рособрнадзора, отметив, что количество стобалльников в этом году выросло более чем на 1 тысячу человек — с 5062 до 6136.

Также, по его словам, снизилось количество выпускников, набравших минимальный балл: 0,57% в 2017 году, 0,42% — в 2018.

Кравцов отметил, что всего за телефоны с экзамена было удалено 478 человек, за шпаргалки – 463.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек.