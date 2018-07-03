МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бесплатный проезд в электричках для пенсионеров Москвы и Московской области может уменьшить число пробок на дорогах, заявил мэра российской столицы Сергей Собянин во вторник.

Ранее в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что с 1 августа начнет действовать бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и Подмосковья.

"Решение по предоставлению бесплатного проезда в пригородных электричках поможет пенсионерам в ряде случаев отказаться от поездок на личных авто. Возможно, это несколько уменьшит количество пробок на дорогах", — написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что в течение ближайшего месяца совместно с ЦППК и Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией планируется провести всю необходимую подготовительную работу по введению бесплатного проезда.

Кроме этого, по словам мэра, совместно с областью будет улучшено движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.