Медики в Екатеринбурге опробовали технологию передвижения на сигвеях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Медики на фан-фесте чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге опробовали технологию передвижения на сигвеях, теперь она будет использоваться и на других массовых мероприятиях, сообщила журналистам во вторник в городском пресс-центре ЧМ заместитель начальника управления здравоохранения горадминистрации Татьяна Савинова.

"На фан-фесте мы опробовали новую технологию экстренного реагирования – это мобильные бригады на сигвеях. Безусловно, мы не придумали это сами, есть достаточно известный уже международный опыт. Но для нас это было впервые, и сегодня, спустя две недели работы, могу сказать, что первый опыт для нас оказался очень успешным. Согласно нашей статистике, на сигвеях мы передвигаемся быстрее, чем пешком, в 2,5 раза", — сказала Савинова.

По ее словам, работа на сигвее особенно важна в ограниченном пространстве и в толпе. "Не столько мы видим медицинский инцидент, сколько люди в толпе видят нас, потому что медик в толпе находится высоко – выше, чем зрители, сигвеи были специально разработаны для этих целей. У каждого нашего специалиста очень серьезная медицинская укладка: медикаменты, необходимая аппаратура. То есть он готов к оказанию всего объема экстренной помощи", — подчеркнула замначальника управления здравоохранения.

Она рассказала, что на фан-фесте болельщики, которым становилось плохо, просто поднимал руки, и фельдшеру было хорошо видно, куда двигаться. Савинова отметила, что потребовалось несколько тренировок для того, чтобы обучить медиков передвигаться на сигвеях. Сегодня они уже хорошо управляют ими и чувствуют себя на этих транспортных средствах уверенно.

"Мы готовы к дальнейшему медицинскому обеспечению на всех праздниках города", — подчеркнула Савинова.

Вторая технология, которую опробовали медики, — это использование электрокара при медицинской эвакуации из толпы. "Тогда мобильная бригада вызывает бригаду на электрокаре – она намного мобильнее, чем машина скорой помощи. Скорая помощь просто не может заехать в такое ограниченное пространство. И, соответственно, пациент вывозится на электрокаре в медпункт или непосредственно в машину скорой помощи и эвакуируется с фан-феста. Таким образом, мы считаем, что это будет чудесным наследием для всех массовых мероприятий в Екатеринбурге", — заключила Савинова.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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