В Тюменской области приняли закон о "земельной амнистии"

ТЮМЕНЬ, 3 июл — РИА Новости. Тюменская областная дума приняла закон о "земельной амнистии", позволяющий оформить в собственность землю и самовольные постройки во всех муниципалитетах области до 31 декабря 2020 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Теперь владельцы домов, возведенных до 1 сентября 2006 года и расположенных на земельных участках в границах населенных пунктов Тюменской области, находящихся в государственной и муниципальной собственности, смогут бесплатно оформить в собственность землю под своим жилищем", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в начале июня текущего года временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор пообещал жителям тюменского поселка ДОК "Красный Октябрь", что механизмы, позволяющие им оформить в собственность дома, будут созданы в ближайшее время.

"В подавляющем большинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавливающих документов связано с несовершенством законодательства девяностых — начала двухтысячных годов. При этом для многих самовольно построенный жилой дом является единственным жилым помещением. Считаю закон очень актуальным и своевременным", — сказал врио губернатора.

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