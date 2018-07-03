Глава Кузбасса попросил жителей публиковать фото и видео с худшими дорогами

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев попросил местных жителей напрямую сообщать ему о худших дорогах в регионе, в том числе предложил публиковать фотографии и видео проблемных участков на его личном сайте и официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Просматривая ваши сообщения в соцсетях, вижу большое количество нареканий, а порой возмущения по поводу состояния дорог. Конечно, и сам обращаю внимание на эту проблему, когда приезжаю в разные районы области. О необходимости привести в порядок кузбасские дороги сказал на нашей встрече президент", — написал Цивилев на своей странице "ВКонтакте".

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Цивилевым пообещал выполнить его просьбу и помочь со школьными автобусами, при этом глава государства поручил обеспечить в регионе "нормальные дороги".

Врио губернатора Кузбасса отметил, что планы ремонта составляются заранее и в первую очередь "нужно сосредоточить усилия на самых тяжелых участках". "Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год. Также можно направлять ваши предложения на мой сайт", — уточнил Цивилев.

Ранее сообщалось, что в официальных группах "Безопасные и качественные дороги" соцсети "ВКонтакте" проводится опрос о качестве дорожных ремонтов. Жители Кемерово и Новокузнецка, участвующих в федеральном проекте, могут поделиться мнениями и задать вопросы, а также ознакомиться с актуальной информацией о ремонтах, перекрытии улиц и графике работ.

В 2018 году на строительство и ремонт дорог в Кузбассе будет направлено около 3 миллиардов рублей, половину суммы составят федеральные средства по программе "Безопасные и качественные дороги", по которому в Кемеровской агломерации будет отремонтировано 75,6 километра магистралей, в Новокузнецке — 95 километров автодорог.