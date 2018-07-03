Численность официально безработных россиян снизилась на 1,7% за неделю

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 27 июня снизилась на 1,7% и составила 710 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 20 по 27 июня 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,7% и составила 709 960 человек. Годом ранее этот показатель составлял 820 820 человек", — сообщили в ведомстве.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 81 регионе, наибольшее наблюдалось в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, республиках Северная Осетия – Алания, Крым, Чувашской Республике, Сахалинской, Калужской областях, Еврейской автономной области, Севастополе.

Рост численности безработных граждан отмечен в Тульской области, Республике Мордовия, Чеченской Республике.

Также на 27 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 106

003 человека.

В ведомстве напомнили, что 1 июня 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 июня 2017 года – 1,1%). Также, по данным Минтруда, на 27 июня 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.