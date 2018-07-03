Тюменские власти обновляют автопарк скорой помощи

ТЮМЕНЬ, 3 июл — РИА Новости. Власти Тюменской области передали 27 новых автомобилей для бригад скорой помощи, а также для сотрудников центра медицины катастроф и перинатальных центров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране. Но специфика работы "скорой" такова, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Потому вновь прибывший транспорт будет востребован", — пояснил собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, всего регион приобрел 137 единиц автотранспорта для организаций здравоохранения, из них 110 новых автомобилей уже поступили ранее в областные медицинские учреждения, расположенные в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Исетском, Нижней Тавде, Ярково, Вагае, Казанском, Увате, а также в филиалы районных больниц.

"Многое зависит от скорости реагирования, быстроты принятия решений, времени доезда до пациента и его доставки в стационар. Именно поэтому в Тюменской области обновление автопарка скорой помощи проводится на плановой и регулярной основе. Это один из приоритетов регионального правительства. Так будет и дальше, поскольку это важно для каждого жителя нашего региона", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Моор.

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