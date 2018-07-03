ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Недостаточное финансирование не позволяет своевременно выдворять нарушителей миграционного законодательства с Дальнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нерешенным остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного законодательства из РФ. Прежде всего, это связано с недостаточным финансированием соответствующих мероприятий", — сказал он на совещании, которое проводит на Камчатке. При этом, несмотря на рост числа прибывающих в округ мигрантов, число нелегально находящихся на Дальнем Востоке иностранцев сократилось на 14%, а количество выдворенных и депортированных выросло почти на 10%.

"К сожалению, не прекращается отток населения с Дальнего Востока. Реализуемая в настоящее время концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и разработанные в субъектах округа планы демографического развития пока не смогли решить эту важную задачу", — отметил Патрушев.

По его словам, для решения этой проблемы нужно уделить особое внимание молодежи и соотечественникам, которые хотели бы переехать на Дальний Восток.

Секретарь Совбеза добавил, что повышению привлекательности округа призваны служить и меры по развитию приграничных территорий. Сотрудничество в этих целях с соседними государствами "должно непременно отвечать интересам РФ, обеспечивать экономическую и экологическую безопасность, способствовать увеличению экспорта продукции российской перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства", отметил Патрушев.

Он упомянул также о планах по модернизации Жатайского судостроительного завода, на которую планируется направить более 4 млрд рублей. "К 2022 году на базе этого завода должна быть построена современная судостроительная верфь, что, несомненно, придаст импульс развитию внутренних водных путей не только Якутии, но и всего Дальнего Востока", — подчеркнул секретарь Совбеза России.