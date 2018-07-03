В приморском нацпарке "Бикин" насчитали почти 30 амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты нацпарка "Бикин" в Приморье по итогам первого фотомониторинга насчитали 26 краснокнижных амурских тигров, обитающих на этой заповедной территории, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

В национальном парке завершился сбор и анализ информации, полученной при помощи 50 фотоловушек, установленных с ноября 2017 по февраль 2018 года.

"Первые автоматические камеры были поставлены в парке начале 2017 года, тогда мы зафиксировали 10 тигров – 5 самок и 5 самцов, однако полномасштабный фотомониторинг был впервые проведен зимой 2017-2018 года. Фотомониторинг амурского тигра осуществлялся местными охотниками — сотрудниками парка… Благодаря их охотничьим навыкам и точно поставленным фотоловушкам практически все тигры, обитающие на площади в 2 тысячи квадратных километров, были зафиксированы фотокамерами", — сказал директор национального парка "Бикин" Алексей Кудрявцев.

По его словам, результаты мониторинга позволяют более объективно говорить о численности этого редкого вида на территории парка и организовывать мероприятия по его охране.

"Нам удалось идентифицировать 26 тигров, которые попали в поле зрения фотоловушек на нашей учетной площадке. Получилось 10 самцов, 10 самок, из них две с тигрятами, четыре беременные, и шесть тигрят в двух выводках. Самое примечательное, что у одной из самок зафиксировано четыре тигренка, что бывает крайне редко и говорит о благополучии тигриной группировки в нацпарке", — комментирует старший сотрудник отдела по научной работе нацпарка Владимир Попов.

Он отметил, что также ученые получили кадры, где тигрица с двумя тигрятами едят кабана, добытого ранее тигром-самцом. Ожидается, что следующем году число фотоловушек в нацпарке увеличат.

Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья. Нацпарк "Бикин" 1 июля включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 530 особей.