Застрявшие в Японии российские моряки вернулись на родину

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Российские моряки, застрявшие на судне Tredecim, стоящем в японском Вакканае, вернулись на родину, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, куда оно пришло на ремонт, обратились в генконсульство РФ и РПСМ с просьбой репатриировать их домой. По словам членов экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату.

По данным координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, сумма долга перед моряками составляет 80 тысяч долларов. К решению проблемы подключился представитель консульства РФ в Японии, трём российским морякам были куплены билеты на 19 июня, однако возвращение домой отложили.

"Российские моряки с судна Tredecim сегодня благополучно вернулись в Россию. Моряки поблагодарили за поддержку Российский профсоюз моряков и Генеральное консульство России в Японии", — сообщил Суханов.