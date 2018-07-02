В России не планируют полную замену бумажных учебников электронными

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские школы уже в ближайшее время начнут переходить на цифровой формат функционирования, но полной замены бумажных учебников электронными не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения.

"Школы страны уже в ближайшее время начнут переходить на цифровой формат функционирования. При этом полной замены бумажных учебников на электронные не планируется. Страхи полной замены бумажных учебников, как и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура — беспочвенны. Как мы писали, так мы и будем писать. Детям нужно развивать мелкую моторику. И мультимедийное сопровождение — это только часть урока", — приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Также министр отметила, что "главная цель для нас — это безопасность", которая в цифровой школе будет контролироваться через систему видеоидентификации. "Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие. Таким образом, система доступа не пропустит в школу посторонних. А вот в библиотеке цифровой школы обязательно будут бумажные книги, которые можно подержать в руках, полистать, посмотреть, почитать. И тут же — "цифровая" часть библиотеки, где в компьютерах все собрано в "цифре", — сказала Васильева.

Ранее Васильева рассказала о том, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, программа которых будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. Она отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.