Спасатели допустили к эксплуатации более трех тысяч российских пляжей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели в этом купальном сезоне разрешили купаться на 3000 пляжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время в детских оздоровительных лагерях прошли освидетельствование 473 пляжа, всего к эксплуатации допущены более 3000 пляжей, это чуть меньше, чем в прошлом году. Кроме того, с начала сезона выявлено около 1400 необорудованных пляжей. В настоящее время по данным объектам проводится работа с местными органами власти по их обустройству и допуску к эксплуатации. Купание запрещено в 1220 местах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, различные ЧП, в том числе случаи гибели людей, происходят главным образом в незарегистрированных зонах отдыха, при несоблюдении правил безопасности во время рыбалки либо водных турпоходов, а также в результате игнорирования гражданами метеоусловий.