Аэропорт Сочи обновил рекорд по количеству обслуженных пассажиров

КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Рекордное количество пассажиров в своей истории обслужил 1 июля Международный аэропорт Сочи, принимающий в эти дни гостей и участников чемпионата мира по футболу, сообщает его пресс-служба.
Пресс-служба также сообщает, что по предварительной оценке специалистов, суточный пассажиропоток Международного аэропорта Сочи во время проведения ЧМ-2018 может составить до 35 000 человек. Для сравнения: в период летнего сезона аэропорт Сочи обслуживает от 24 000 до 30 000 пассажиров в сутки, во время зимней Олимпиады-2014 года максимальный суточный пассажиропоток составил 24 000 человек.