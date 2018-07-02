Аэропорт Сочи обновил рекорд по количеству обслуженных пассажиров

КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Рекордное количество пассажиров в своей истории обслужил 1 июля Международный аэропорт Сочи, принимающий в эти дни гостей и участников чемпионата мира по футболу, сообщает его пресс-служба.

"Международный аэропорт Сочи обслужил 1 июля 30 925 пассажиров на прилет и вылет, установив новый рекорд по количеству обслуженных человек за одни сутки на внутренних и международных авиалиниях", — говорится в сообщении. Обслужено 105 рейсов на прилет и 116 на вылет. Из них 36 — рейсы деловой авиации. При этом, отмечается в релизе, на прилет в аэропорту Сочи был обслужен 15 461 пассажир, на вылет – 15 464. Количество обработанного багажа составило более 260 тонн.

Пресс-служба также сообщает, что по предварительной оценке специалистов, суточный пассажиропоток Международного аэропорта Сочи во время проведения ЧМ-2018 может составить до 35 000 человек. Для сравнения: в период летнего сезона аэропорт Сочи обслуживает от 24 000 до 30 000 пассажиров в сутки, во время зимней Олимпиады-2014 года максимальный суточный пассажиропоток составил 24 000 человек.