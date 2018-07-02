В зоопарке Екатеринбурга родился первый в России детеныш полосатых варанов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Семейство полосатых варанов впервые в России принесло потомство, сообщает в понедельник пресс-служба екатеринбургского зоопарка.

Детеныш полосатых варанов вылупился 16 июня, до этого яйцо полгода находилось в инкубаторе. Сейчас малыш находится в отсаднике, питается сверчками, саранчой и перепелиными яйцами.

"Это первый в России случай размножения этих крупных ящериц. Вараны прибыли в Екатеринбургский зоопарк из Пермского экзотариума в 2015 году. На данный момент, лишь несколько российских зоопарков содержат полосатых варанов и, как правило, не более одной особи. В условиях неволи вараны размножаются редко, поэтому данный случай появления потомства уникален", — отметили в пресс-службе зоопарка.

Полосатые вараны являются одними из самых крупных ящериц. Также они — активные хищники, питающиеся мелкими теплокровными животными, ящерицами, лягушками и рыбой.