ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Семейство полосатых варанов впервые в России принесло потомство, сообщает в понедельник пресс-служба екатеринбургского зоопарка.
"Это первый в России случай размножения этих крупных ящериц. Вараны прибыли в Екатеринбургский зоопарк из Пермского экзотариума в 2015 году. На данный момент, лишь несколько российских зоопарков содержат полосатых варанов и, как правило, не более одной особи. В условиях неволи вараны размножаются редко, поэтому данный случай появления потомства уникален", — отметили в пресс-службе зоопарка.
Полосатые вараны являются одними из самых крупных ящериц. Также они — активные хищники, питающиеся мелкими теплокровными животными, ящерицами, лягушками и рыбой.