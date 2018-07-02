ФАС продлила рассмотрение дел в отношении операторов связи до конца декабря

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении "Мегафона", "Вымпелкома" и МТС до 28 декабря, говорится в материалах ведомства.

Продление сроков связано с необходимостью получения дополнительных доказательств. "Комиссия определила: продлить срок рассмотрения дела… до 28.12.2018 года",- говорится в материалах.

В конце марта замглавы ведомства Анатолий Голомолзин сообщал, что вопрос внутрисетевого роуминга будет решен до середины года.

ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки" — МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", — сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. По мнению ФАС, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.