РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл – РИА Новости. Выявленные паразитарные формы и уровень загрязнения воды не могли стать причиной гибели рыбы на Волге в Астрахани, сообщает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства.

Массовая гибель рыбы на Волге в районе лодочной станции АЦКК (бывший Астраханский целлюлозно-картонный комбинат) была зафиксирована 24 июня текущего года. На месте гибели обнаружено 13 видов водных биоресурсов, 78 процентов составила сельдь. Сотрудниками ФГБНУ "КаспНИРХ" были отобраны пробы воды и грунта на данном участке для выявления причин гибели рыбы.

По данным ведомства, погибшие рыбы находились на разных стадиях разложения (два-три дня), клинические признаки асфиксии у них отсутствовали, следов объячеивания, иных орудий лова на рыбе не замечено.

"По результатам установлено, что выявленные паразитарные формы не являлись причиной гибели рыб. Признаков заболеваний бактериальной природы не выявлено. Вода и донные отложения из района АЦКК 24 июня 2018 года не могли служить источниками загрязняющих веществ, определяемых в лаборатории, так как их концентрации не являются летальными для рыб", — говорится в сообщении.

Работа по определению причин гибели водных биоресурсов продолжается, привлечен широкий круг участников из других исследовательских организаций.