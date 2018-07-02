В Рособрнадзоре рассказали подробности госаккредитации вузов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Рособрнадзоре подтвердили РИА Новости, что новые подходы, о которых говорится в письме вузовского сообщества к президенту России Владимиру Путину, давно применяются в системе государственной аккредитации вузов.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. Ранее профессиональное сообщество критиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке"). Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и отмечают, что 96% из них уже реализуются.

"Многое из того, что в письме выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором. Также следует отметить, что ряд показателей, которыми предлагается "заменить" требования ФГОС, не имеют никакого отношения ни к содержанию образовательных программ, ни к качеству подготовки обучающихся, а также не содержат связи с реальным рынком труда, для отраслей которого образовательная организация готовит выпускников", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что государственная аккредитация образовательной деятельности в настоящее время представляет собой наиболее комплексную, открытую и прозрачную процедуру государственной регламентации образовательной деятельности, она носит заявительный характер, то есть только сама образовательная организация принимает решение о необходимости проведения этой процедуры в отношении своих образовательных программ.

"Ее цель — подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, которые устанавливают базовые принципы проектирования и реализации образовательных программ высшего образования, допуская широкую вариативность их содержания и условий реализации, формулируют "минимальные" результаты их освоения", — рассказали в пресс-службе.