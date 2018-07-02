Спасатели напомнили россиянам о правилах поведения на воде

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели рекомендуют россиянам не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра на воде, сообщил РИА Новости представитель подмосковного главка МЧС.

"Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. Не уплывайте на надувных матрасах далеко от берега. Не купайтесь в нетрезвом виде. Обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте их без присмотра", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что, если начинаешь тонуть, нельзя поддаваться панике, нужно энергичными движениями рук и ног стараться удерживаться на поверхности, поднять повыше голову и сильно откашляться, чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать.

"Если тонет человек: бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учитывайте течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади

и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя МЧС признаками утопления являются выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, посинение кожных покровов, расширение зрачков.