Ряд предложений по изменению системы аккредитации вузов внесли в проект

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Большинство предложений по реформированию системы госаккредитации высших учебных заведений уже учтено и внесено в созданный ранее законопроект, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о письме ведущих вузов в адрес главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что Ассоциация ведущих университетов России (АВУР) и ассоциация "Глобальные университеты" (АГУ), в которые входит более 50 ведущих вузов России, предлагают изменить нынешнюю систему государственной аккредитации, поскольку она устарела. Соответствующее письмо представители ассоциаций направили президенту РФ Владимиру Путину. Обращение подписано председателем Совета АВУР, ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым, председателем АГУ, ректором Национального университета "Высшая школа экономики" Ярославом Кузьминовым и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) Александром Шохиным. Авторы письма просят правительство РФ создать на базе министерства науки и высшего образования рабочую группу с участием представителей АВУР, АГУ, НСПК с целью разработки и внедрения новой системы аккредитации, провести в 2018–2020 годах эксперимент по апробации новой модели оценки качества высшего образования с участием университетов, имеющих право на самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты, Проекта 5-100 (госпрограмма по повышению престижа российских вузов в мире) и региональных опорных университетов.

"Мне пока неизвестно, поступило ли это в администрацию президента, я пока не видел этого обращения, по крайней мере, в базе пока не видел документов, но мы узнали об этом, так же, как и вы, из сообщений средств массовой информации. И также, если правильно сообщают средства массовой информации, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути, то есть уже исправления запланированы", — заявил Песков.