Военная полиция поможет ГИБДД обеспечивать безопасность дорожного движения

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России подписали протокол по обеспечению безопасности на дорогах, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Состоялось подписание протокола о взаимодействии между Главным управлением военной полиции МО РФ и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Данный протокол существенно облегчит порядок взаимодействия органов военной полиции и подразделениями Госавтоинспекции МВД России на всех уровнях", — говорится в сообщении.

Согласно протоколу, военная полиция Минобороны и ГИБДД России будут взаимодействовать по формированию госполитики в области безопасности дорожного движения, проведению мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий. Также предусматривается сотрудничество по организации и осуществлению контрольных, надзорных и разрешительных функций по обеспечению безопасности дорожного движения.