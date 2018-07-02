Услугу регистрации собственности за день получили в 2017 г 133 тыс человек

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Свыше 133 тысяч россиян воспользовались в 2017 году нотариальной услугой ускоренной регистрации права собственности по сделке с недвижимостью за один рабочий день, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

Как отметили в ФНП, право собственности на недвижимость по нотариально удостоверенной сделке регистрируется в течение одного дня, если документы были направлены нотариусом в электронном виде. Если по итогам 2016 года такая форма подачи заявки на регистрацию права через нотариуса почти сравнялась по популярности с традиционным "бумажным" вариантом, то в 2017 году цифровой формат предпочли в 2,5 раза больше граждан.

"Человек приходит к нотариусу, который удостоверяет сделку и сразу подает документы в электронном виде на регистрацию права в Росреестр и в том же виде получает документы о зарегистрированном праве собственности готовыми обратно из Росреестра уже на следующий рабочий день. Такие сроки — установленный законом для нотариально удостоверяемых сделок порядок, действующий в России уже более трех лет", — привели в пресс-службе слова президента ФНП Константина Корсика.

Как отмечается в сообщении, все стороны сделки в данном случае получают также гарантии защиты своих прав и законных интересов, предоставляемые нотариусом.

"Распространение нотариального удостоверения сделок, в частности, подача нотариусом сведений в Росреестр в электронном виде, заметным образом сокращает размеры теневого сектора различных "посредников", которые, действуя вне правового поля, в течение многих лет за дополнительные и значительные суммы "ускоряли" получение гражданами зарегистрированных документов из Росреестра", — отметили в ФНП.