Проректор РАНХиГС возглавил АНО "Россия — страна возможностей"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Проректор РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова назначили генеральным директором автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Организацию создали по поручению президента Владимира Путина. Ее флагманскими проектами стали студенческие олимпиады "Я – профессионал", конкурс для развития молодых предпринимателей "Мой первый бизнес", проекты для выпускников ВУЗов и молодых специалистов "Профстажировки" и "Ворлдскиллс"; национальный чемпионат "Абилимпикс" для людей с особыми потребностями развития; площадка для развития и поддержки предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" и другие проекты.

Ключевой проект организации — всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", триста финалистов которого получили миллионные гранты на обучение, шестьдесят — назначены в органы государственной власти и заняли высокие позиции в бизнес-структурах, тридцать – участвуют в программе развития кадрового управленческого резерва страны.

"Выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии, принять участие в проектах может любой социально активный гражданин. Мы будем использовать самые передовые методики, которые позволят находить талантливых людей, точно определять их компетенции и точки роста для развития, помогать им двигаться дальше", — пояснил Комиссаров.