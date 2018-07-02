МЧС проверяет гостиницы во Владивостоке перед ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Владивостока проверяют гостиницы, которые будут принимать гостей Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района города Владивостока проводят проверки гостиничных комплексов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Данные объекты будут принимать участников форума уже осенью этого года", — говорится в сообщении.

У руководителей и персонала проверяют готовность к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, также надзорные органы проверяют наличие и исправность систем противопожарной защиты и оповещения, эвакуационные пути и выходы.

"В результате проверок были выявлены некоторые замечания и даны рекомендации по их устранению, — сообщили в пресс-службе.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.