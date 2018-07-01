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Американка приехала в Волгоград на ЧМ и навестила детдом, где росла

(обновлено: 09:34 06.07.2018)
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© Фото : из личного архива семьи ЛогАлексея Лог около детдомаАлексея Лог около детдома
© Фото : из личного архива семьи Лог

ВОЛГОГРАД, 1 июл — РИА Новости, Светлана Самсонова. Семья из США в 2001 году усыновила девочку из Волгоградской области, родители — футбольные фанаты — воспользовались чемпионатом мира по футболу в России, чтобы не только побывать на одном из матчей, который проходил в Волгограде, но и познакомить дочку с исторической родиной.

Болельщики на Никольской улице в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA-2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Волгоград в дни проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу пережил настоящий наплыв иностранцев, столько, пожалуй, в городе их никогда не было. Среди тех, кто приехал посмотреть игру, была и семья Лог из американской Атланты. Но не только футбол был их целью. Стивен и Стефани Лог 17 лет назад усыновили в Волгоградской области девочку — Алексею. Ей был всего год, когда они забрали ее из детдома в городе Калач-на-Дону. У пары уже было двое родных сыновей, но они очень хотели дочку.

"Мы очень долго искали свою девочку. Весь процесс усыновления длился девять месяцев, как настоящая беременность. Забрали ее из детдома в 2001 года, когда усыновление иностранцами еще не было запрещено в России", — рассказал РИА Новости Стив Лог.

Сам Стив называет себя гражданином мира — по национальности ирландец, родился в Германии, а живет в США. Сейчас он работает в Мексике в телекоммуникационной компании. Вместе с женой Стефани и детьми много путешествовали по миру, жили в Англии и Перу.

© Фото : из личного архива семьи ЛогАлексея и Стив Лог на Мамаевом кургане в Волгограде
© Фото : из личного архива семьи Лог
Алексея и Стив Лог на Мамаевом кургане в Волгограде

Стив — настоящий футбольный фанат, старается не пропускать матчи. И, конечно, не мог не приехать в Россию на ЧМ-2018. Взял с собой и младшую дочку Алексею. Специально купил билеты на игру сборных Египта и Саудовской Аравии, который проходил в Волгограде 25 июня, чтобы побывать на ее исторической родине и показать места, где она родилась и росла.

"Мы всегда говорили дочке о ее русских корнях, и она гордится этим, потому что это делает ее уникальной. К сожалению, ее биологическая мать не могла о ней позаботиться, информации о ее биологическом отце у нас нет", — говорит Стив. По его словам, Алексея выросла доброй и отзывчивой, она очень общительная и уверенная в себе девушка.

В Волгограде американцы осмотрели главные достопримечательности города, побывали на Мамаевом кургане и увидели монумент "Родина-мать зовет!". Посидели в небольшом местном ресторане, где еще ни разу не бывали американцы. По словам Стива, их там очень радушно встретили. А также они съездили в детский дом, где нашли много лет назад свою дочку.

Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России
© РИА Новости / Владимир Песня
Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России

"Посещение детского дома, где я прожила год, для меня стала самой запомнившейся частью моего путешествия по России. Я увидела то место, где росла, где играла, комнату, где спала. Меня очень тронули дети, которые подходили ко мне и обнимали. Чувства неописуемые. Я русская, потому что родилась здесь, но считаю себя больше американкой, потому что всю жизнь прожила в США. А вот знания русского языка я бы подтянула", — призналась РИА Новости Алексея Лог.

Как говорит Алексея, у нее нет большого желания искать своих биологических родителей, она счастлива с людьми, которые ее вырастили.

"Я надеюсь, что у моих биологических родителей хорошая жизнь, и желаю им всего наилучшего", — говорит девушка.

© Фото : из личного архива семьи ЛогАлексея и Стефани Лог
© Фото : из личного архива семьи Лог
Алексея и Стефани Лог

Алексея увлекается спортом, профессионально занимается гимнастикой, и, по словам ее отца, она — тренер по гимнастике. Но свою жизнь девушка планирует связать с медициной и поступать в соответствующий колледж.

Волгоград не единственный город, где побывала Алексея в России. Семья посетила и Санкт-Петербург.

"Я счастлива, что мне повезло побывать и путешествовать по России! У вас красивая страна! И я хочу приехать еще, увидеть новые места и снова побывать в детском доме, чтобы навестить детей", — призналась Алексея Лог.

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06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
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