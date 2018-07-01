В Екатеринбурге закрыт вход на фан-фест из-за превышения лимита посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Вход на Фестиваль болельщиков в Екатеринбурге закрыт из-за превышения лимита посетителей, сообщают в воскресенье организаторы.

В воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" проходит игра сборной России по футболу со сборной Испании. Трансляция игры ведется и на официальном Фестивале болельщиков ФИФА в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге, где собралась многотысячная аудитория поклонников футбола.

"По решению организаторов вход в настоящее время на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Все болельщики, находившиеся в очереди на вход на момент принятия решения об ограничении, попадут на площадку. Такие меры предпринимаются для обеспечения максимальной безопасности и комфорта гостей фестиваля", — говорится в сообщении.

Оргкомитет уточняет, что актуальные объявления о работе площадки публикуются в официальных группах города-организатора чемпионата мира по футболу Екатеринбурга в социальных сетях Facebook, "Вконтакте" и Instagram.

Любители футбола могут также посмотреть матч между сборными России и Испании в кинозалах, торгово-развлекательных центрах, ресторанах и барах Екатеринбурга. Узнать об альтернативных площадках для просмотра матча с участием национальной сборной можно в городских информационных пунктах у волонтеров, отмечают организаторы.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург принял четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).