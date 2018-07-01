Путин высоко оценил кинофорум "Алые паруса Артека"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXVI международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека", сообщает пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас на XXVI Международном детском кинофестивале "Алые паруса Артека". Ваш кинофорум по праву считается одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества и большим, ожидаемым событием летнего сезона Международного детского центра "Артек"", — говорится в приветствии.

По словам главы российского государства, фестиваль – это всегда новые встречи и интересные, удивительные открытия, знакомство с лучшими работами своих сверстников, замечательная возможность непосредственно пообщаться с известными режиссёрами, актёрами, сценаристами, художниками, поучиться у них мастерству.

Путин отметил стремление организаторов фестиваля поддержать ребят в профессиональном, духовном становлении, в реализации их талантов и способностей.

"Уверен, вас ждёт увлекательная, насыщенная программа и яркие, незабываемые впечатления", — добавил Путин.