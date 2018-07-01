В Москве тарифы на ЖКХ в Москве вырастут на 3,3-3,8 процента

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастут на 3,3-3,8% с 1 июля, сообщили РИА Новости в департаменте экономической политики и развития столицы.

В ведомстве пояснили, что средний платеж за коммунальные услуги в московской квартире площадью 64 квадратных метра для семьи собственников из трех человек после 1 июля увеличится в среднем на 62 рубля на человека для тех, кто платит по приборам учета, и на 108 рублей на человека для тех, кто платит по нормативам.

Средний рост платы за услуги в целом составит 3,3-3,8% из расчета на 1 квадратный метр в зависимости от оснащения квартиры газовой или электрической плитой.

"Это ниже предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, установленного для Москвы федеральным правительством — 5,5%", — пояснили в департаменте.

Невысокий рост обусловлен тем, что тарифы на жилищные услуги, включая капремонт, не пересматривались и остались на уровне 2017 года, добавили в столичном ведомстве.

При этом, как отметили в пресс-службе департамента, если рассматривать детально каждый параметр, то с 1 июля тарифы изменятся следующим образом: на холодную воду и водоотведение повысятся на 7,5%, на тепло — 3,67%, на горячую воду — 4,4%. Рост на электроэнергию при этом в старой Москве составит от 0% до 7,3% в зависимости от вида тарифов — одноставочные или многоставочные, а также от типа плиты — газовая или электрическая, а в ТиНАО тарифы повысятся от 2,7% до 9,4%.