В России стартует акция по профилактике ЧП с детьми во время каникул

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Всероссийская акция "Безопасность детства", организованная по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой для профилактики чрезвычайных происшествий с участием детей во время летних каникул, стартует в воскресенье, сообщается на сайте омбудсмена.

"Всероссийская акция "Безопасность детства" по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой пройдет в период с 1 июля по 31 августа", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что акция направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул. Для этого при детских омбудсменах в российских субъектах создаются рабочие группы с участием активистов родительского сообщества, "Молодежки ОНФ" и членов общественных советах при уполномоченных.

По представленной на сайте омбудсмена информации, они будут проводить мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, а также прилегающих территорий.

"Задача таких патрулей – выявление факторов, угрожающих здоровью, а порой и жизни несовершеннолетних: открытые люки, заброшенные карьеры, слабо закрепленные или неисправные конструкции, спортивные тренажеры, неогороженные места, где проводятся ремонтные или строительные работы и так далее", — говорится на сайте омбудсмена.

Отмечается, что региональные омбудсмены позже направят итоги проверочных мероприятий в профильные министерства и ведомства для устранения выявленных недостатков.

В материале отмечается, что необходимость проведения подобной акции была вызвана рядом трагических случаев в регионах: в частности, пропажей в Брянске ребенка, которого позже нашли утонувшим в выгребной яме, падением несовершеннолетнего на арматуру на школьной площадке в Екатеринбурге, а также пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.