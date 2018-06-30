Источник: имя нового руководителя Росприроднадзора станет известно 4 июля

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Имя нового руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (подведомственной Минприроды) станет известно 4 июля, когда закончится отпуск действующего главы Артема Сидорова, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Минприроды России.
"Действующий руководитель Артем Сидоров находится в отпуске до 5 июля. Ожидаем, что 4 июля станет известно имя нового руководителя, который также станет заместителем министра. В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя является Амирхан Амирханов", — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ в качестве возможных кандидатов на должность главы надзорного ведомства помимо Амирханова называли заместителя главы Ростехнадзора Светлану Родионову, заместителя полпреда президента в Уральском округе Александра Калиберду, прокурора Ямало-Ненецкого округа Александра Герасименко.
Артем Сидоров возглавил Росприроднадзор в сентябре 2015 года. До этого он пять лет руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.