На дорогах Кубани и Адыгеи из-за жары ограничат движение большегрузов

КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Несущая способность автодорог снижена из-за их перегрева, вызванного жарой, из-за этого движение по ряду федеральных трасс Краснодарского края и Адыгеи днем будет ограничено, сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Управление обращает внимание на то, что при достижении дневной температурой воздуха отметки +32 градуса на федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием на движение большегрузов, нагрузка на оси которых превышает нормы, вводится временное ограничение: с 10.00 мск до 22.00 мск.

В Краснодарском крае и Адыгее ограничение коснётся федеральных автодорог: Краснодар – Верхнебаканский, подъездная дорога от трассы М-4 "Дон" к Краснодару, Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск, трасса "Кавказ", Новороссийск – Керчь, Джубга – Сочи – граница с Абхазией, Адлер – Красная Поляна, дублер Курортного проспекта, автодорожная составляющая совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – ГЛК "Альпика – Сервис", уточняется в сообщении.

"Такое переключение большегрузного трафика на федеральных трассах на ночной режим передвижения происходит ежегодно и носит временный характер. Это необходимо для сбережения дорожного покрытия в условиях экстремальных температур", — сообщили в пресс-службе управления.

Вместе с тем в "Черноморье" подчёркивают, что ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, перевозки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий, транспортировку дорожной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

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