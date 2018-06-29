Ученые ВШЭ развеяли мифы о продолжительности жизни россиян на пенсии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни доживших до 60 лет российских мужчин превышает 16 лет, для женщин соответствующий показатель еще выше, и это опровергает мнение некоторых о том, что россияне "не доживут" до нового пенсионного возраста, говорится в тезисах доклада Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Главный миф
В тезисах доклада, опубликованных на сайте вуза, отмечается, что одно из главных заблуждений в обсуждении изменений пенсионного законодательства — то, что выступая против повышения пенсионного возраста, многие ссылаются на среднюю ожидаемую продолжительность жизни. В 2016 году у мужчин она составила 66,5 лет, что только на полтора года выше нового пенсионного возраста, а у женщин — 77,1, что на 14 лет выше нового нормативного возраста.
"Именно на основе этого сравнения делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин". По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 год, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет. Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет", — указывают ученые ВШЭ.
"В СССР в 1930-х годах – время установления нынешнего пенсионного возраста – продолжительность жизни мужчин равнялась 44 года, а женщин – 50 лет. Как можно заметить, и у нас в стране средняя продолжительность жизни была ниже возраста выхода на пенсию", — подчеркивают ученые.
О средней продолжительности жизни
В тезисах доклада отмечается, что параметр ожидаемой продолжительности жизни, на который многие ссылаются, в действительности не показателен. "Это модельный показатель, который измеряет уровень смертности всего населения страны за конкретный период времени. Он аккумулирует в себе уровень смертности всех возрастных групп, в том числе смертности детей и трудоспособного населения, и рассчитывается с помощью специального демографического аппарата – таблиц смертности", — поясняют ученые.
Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, рассчитанная Росстатом за 2016 год, не относится к какому-либо реальному поколению, например, рожденным в 1964 или 1994 годах. Этот показатель, указывается в докладе, характеризует смертность так называемого условного поколения.
Таким образом, согласно данным ученых из ВШЭ, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет – почти 26 лет.
"Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет – 19,3 лет. Но это – минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Страна стремится наверстать упущенное в далеком и недалеком прошлом", — заявляют ученые.
Отмечается, что в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни в России ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин – на 0,4 года.
Повышать пенсионный возраст необходимо
В целом, говорится в тезисах, повышать пенсионный возраст нужно. В 1930-х годах на одного человека в пенсионном возрасте приходилось 8 человек трудоспособного возраста. После Второй мировой войны это соотношение снизилось до 5 к 1.
Отмечается, что в противном случае в стране придется тратить огромные средства на пенсии: и это будет либо за счет роста налогов, либо за счет уменьшения расходов на другие социальные нужды, например, здравоохранение или образование.
Что касается того, почему в РФ становится все больше пожилых людей, то первая причина — это снижение рождаемости. "В России на рубеже XIX-XX веков уровень рождаемости был одним из самых высоких в мире: в среднем в семье рождалось 7-8 детей. На рубеже XX и XXI века суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,5 рождений на одну женщину. И хотя уровень рождаемости с тех пор повысился, он по-прежнему не обеспечивает замещения родительских поколений детскими, и каких-то радикальных перемен в этой сфере в перспективе не ожидается", — поясняют ученые.
Другая причина увеличения числа пенсионеров — это рост продолжительности жизни, но не всего населения, а именно людей старшего возраста.
"И сейчас, и в будущем останутся категории людей, которые выходят на пенсию досрочно или по разного рода льготам, или по инвалидности, или по желанию. Так, в 28 странах Евросоюза 43% лиц старшего возраста выходят на пенсию раньше нормативно установленного пенсионного возраста", — заявляют ученые.
Еще один важный момент, согласно докладу, состоит в том, что в настоящее время после выхода на пенсию работают более 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет. "Причем среди лиц с высшим образованием в этих возрастных группах уровень экономической активности еще выше: у мужчин — более 50%, у женщин – почти 70%. Это означает, что для этих групп занятость — более типичное состояние, нежели незанятость", — утверждают в НИУ ВШЭ
Подчеркивается, что в России есть устойчивая тенденция повышения доли лиц с высшим образованием, поэтому в перспективе до 2030 года продолжительность жизни и занятости в старших возрастах будет расти.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.