Ученые ВШЭ развеяли мифы о продолжительности жизни россиян на пенсии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни доживших до 60 лет российских мужчин превышает 16 лет, для женщин соответствующий показатель еще выше, и это опровергает мнение некоторых о том, что россияне "не доживут" до нового пенсионного возраста, говорится в тезисах доклада Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Главный миф

Ученые отмечают, что нужно учитывать не среднюю продолжительность жизни граждан в РФ, а продолжительность жизни лиц, доживших до пенсионного возраста. Согласно данным НИУ ВШЭ, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет – почти 26 лет, и "эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста".

В тезисах доклада, опубликованных на сайте вуза, отмечается, что одно из главных заблуждений в обсуждении изменений пенсионного законодательства — то, что выступая против повышения пенсионного возраста, многие ссылаются на среднюю ожидаемую продолжительность жизни. В 2016 году у мужчин она составила 66,5 лет, что только на полтора года выше нового пенсионного возраста, а у женщин — 77,1, что на 14 лет выше нового нормативного возраста.

"Именно на основе этого сравнения делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин". По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 год, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет. Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет", — указывают ученые ВШЭ.

Например, говорится в докладе, когда в Германии создавалась пенсионная система, изначально установленная граница пенсионного возраста была равна 70 годам и затем была снижена до 65 лет. При этом продолжительность жизни при рождении в Германии в конце XIX века была около 50 лет, и это на 20 лет ниже пенсионного возраста.

"В СССР в 1930-х годах – время установления нынешнего пенсионного возраста – продолжительность жизни мужчин равнялась 44 года, а женщин – 50 лет. Как можно заметить, и у нас в стране средняя продолжительность жизни была ниже возраста выхода на пенсию", — подчеркивают ученые.

О средней продолжительности жизни

В тезисах доклада отмечается, что параметр ожидаемой продолжительности жизни, на который многие ссылаются, в действительности не показателен. "Это модельный показатель, который измеряет уровень смертности всего населения страны за конкретный период времени. Он аккумулирует в себе уровень смертности всех возрастных групп, в том числе смертности детей и трудоспособного населения, и рассчитывается с помощью специального демографического аппарата – таблиц смертности", — поясняют ученые.

Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, рассчитанная Росстатом за 2016 год, не относится к какому-либо реальному поколению, например, рожденным в 1964 или 1994 годах. Этот показатель, указывается в докладе, характеризует смертность так называемого условного поколения.

"А показатель, важный для пенсионной системы, – продолжительность жизни лиц, доживших пенсионного возраста", — подчеркивается в тезисах доклада.

Таким образом, согласно данным ученых из ВШЭ, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет – почти 26 лет.

"Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет – 19,3 лет. Но это – минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Страна стремится наверстать упущенное в далеком и недалеком прошлом", — заявляют ученые.

Отмечается, что в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни в России ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин – на 0,4 года.

Повышать пенсионный возраст необходимо

В целом, говорится в тезисах, повышать пенсионный возраст нужно. В 1930-х годах на одного человека в пенсионном возрасте приходилось 8 человек трудоспособного возраста. После Второй мировой войны это соотношение снизилось до 5 к 1.

"В настоящее время в России на одного пенсионера по возрасту приходится 2,3 трудоспособного возраста, а уже после 2023 года это соотношение снизится до 2. Очевидно, что без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии. А это возможно достигнуть только путем повышения возраста выхода на пенсию", — поясняют ученые.

Отмечается, что в противном случае в стране придется тратить огромные средства на пенсии: и это будет либо за счет роста налогов, либо за счет уменьшения расходов на другие социальные нужды, например, здравоохранение или образование.

Что касается того, почему в РФ становится все больше пожилых людей, то первая причина — это снижение рождаемости. "В России на рубеже XIX-XX веков уровень рождаемости был одним из самых высоких в мире: в среднем в семье рождалось 7-8 детей. На рубеже XX и XXI века суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,5 рождений на одну женщину. И хотя уровень рождаемости с тех пор повысился, он по-прежнему не обеспечивает замещения родительских поколений детскими, и каких-то радикальных перемен в этой сфере в перспективе не ожидается", — поясняют ученые.

Другая причина увеличения числа пенсионеров — это рост продолжительности жизни, но не всего населения, а именно людей старшего возраста.

В тезисах доклада также подчеркивается, что если пенсионный возраст повысится, то это не означает, что все граждане старшего возраста автоматически войдут в состав рабочей силы.

"И сейчас, и в будущем останутся категории людей, которые выходят на пенсию досрочно или по разного рода льготам, или по инвалидности, или по желанию. Так, в 28 странах Евросоюза 43% лиц старшего возраста выходят на пенсию раньше нормативно установленного пенсионного возраста", — заявляют ученые.

Еще один важный момент, согласно докладу, состоит в том, что в настоящее время после выхода на пенсию работают более 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет. "Причем среди лиц с высшим образованием в этих возрастных группах уровень экономической активности еще выше: у мужчин — более 50%, у женщин – почти 70%. Это означает, что для этих групп занятость — более типичное состояние, нежели незанятость", — утверждают в НИУ ВШЭ

Подчеркивается, что в России есть устойчивая тенденция повышения доли лиц с высшим образованием, поэтому в перспективе до 2030 года продолжительность жизни и занятости в старших возрастах будет расти.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.