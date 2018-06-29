Кубанские депутаты предложили Минздраву приобрести скорые для отдыхающих

КРАСНОДАР, 29 июн — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края обратились к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой с предложением рассмотреть возможность приобрести за счет федеральных средств дополнительные машины скорой помощи, чтобы повысить доступность медпомощи для отдыхающих и транзитных пассажиров региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).

Уточняется, что в пятницу в кубанском парламенте состоялось заседание совета законодателей Краснодарского края – второе в текущем году. Его провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. На обсуждение было представлено четыре законодательные инициативы, среди которых – решение обратиться в Минздрав с вопросом о повышении доступности медпомощи для гостей региона.

"Кубань – гостеприимный регион, и мы очень дорожим транзитными пассажирами. Нужно создавать условия для отдыха, но ничего не должно делаться в ущерб местных жителей", – приводит ведомство слова Бурлачко.

Отмечается, что участники заседания поддержали решение депутатов ЗСК обратиться к министру здравоохранения России по вопросу повышения качества и доступности медицинской помощи для отдыхающих и транзитных пассажиров Краснодарского края.

В ходе обсуждения спикер ЗСК обратил внимание на то, что в крае 14 муниципальных образований находится по маршруту движения к Крымскому мосту.

"С открытием Крымского моста намного увеличились пассажиропоток по территории края и нагрузка на медицинские учреждения. Поэтому законодатели обратились к главе Минздрава с просьбой помочь в приобретении дополнительных машин скорой помощи за счет федеральных средств и укрепить материально-техническую базу медицинских организаций 14 районов, по которым круглые сутки движется транспорт в сторону Крыма и обратно", — пояснили в ведомстве.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.