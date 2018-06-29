На Нижегородской ярмарке открылась выставка "История российского дизайна"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Выставка, посвященная истории российского дизайна за последние сто лет, открылась на Нижегородской ярмарке, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Посетители выставки "История российского дизайна 1917-2017" могут увидеть как "культовые" предметы советской эпохи, ставшие образцами промышленного дизайна своего времени, так и необычные для современного человека варианты вещей, которые предполагалось использовать в быту, отметили в пресс-службе.

"Открытие выставки "История российского дизайна 1917-2017" состоялось на Нижегородской ярмарке в Международный день дизайна 29 июня. Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917 – начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950 – 1980) и современности (1990 – 2017)", — говорится в сообщении.

В ходе открытия куратор выставки, генеральный директор Московского музея дизайна Александра Санькова выразила благодарность главе Нижегородской области Глебу Никитину за поддержку проекта в регионе.

"На выставке показано много разработок, которые были созданы советскими дизайнерами, но не стали производиться. Большое количество разработок оставалось в то время нереализованным. Мы рады, что сейчас растет интерес к этой теме не только среди профессионалов, но и у широкой аудитории", — отметила Санькова, слова которой приводятся в сообщении.

В день открытия выставки состоялся круглый стол, посвященный роли дизайна в развитии экологической политики в России. Представители профессионального сообщества, промышленных предприятий и органов власти обсудили возможные варианты решения экологических проблем с помощью современного дизайна. Также в этот день прошли лекции о достижениях советских специалистов, современных тенденциях и европейских проектах в сфере экологического дизайна. В качестве иностранного спикера выступил промышленный дизайнер, основатель компании по переработке пластика Better Future Factory Йонас Мартенс (Нидерланды), сообщили в пресс-службе.

Выставка продлится до 19 августа и будет сопровождаться бесплатной образовательной программой. Кроме того, нижегородцы смогут не только познакомиться с историей российского дизайна, но и принять участие в выставке, дополнив ее своими экспонатами. Предложить объект для выставки может любой желающий. Победителей определит жюри, сформированное Московским музеем дизайна из экспертов в этой отрасли. Предметы, отобранные жюри, будут добавлены в существующую экспозицию выставки, добавили в пресс-службе.

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