Эксперт: рост продолжительности жизни ставит новые вызовы перед онкологами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение продолжительности жизни населения России будет сопровождаться ростом числа онкологических заболеваний, что является естественным процессом, чтобы избежать этого в обществе потребуется изменить отношение в профилактике подобный болезней, заявил РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова" Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев.
"Наша задача, которую поставил президент, – это увеличение продолжительности жизни, и онкология тоже имеет к этому отношение. У нас смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистой патологии, соответственно, если мы будем бороться с онкологическими заболеваниями, то это тоже вклад в увеличение продолжительности жизни", — рассказал эксперт.
"Мы должны понимать, что онкология развивается преимущественно после 55 лет, это все-таки удел людей в возрасте. Ясно, что когда мы боремся за повышение продолжительности жизни, то удельный вес онкологических заболеваний увеличивается", — отметил он.
Он также обратил внимание на то, что на государственном уровне в настоящее время уделяется много внимания диагностике и лечению онкологических заболеваний, но в России недостаточно говорят о профилактике и скрининге здорового населения на наличие предраковых заболеваний и онкозаболеваний на ранней стадии.
По мнению эксперта, работодатели тоже должны быть озабочены тем, чтобы вредных факторов на рабочих местах становилось меньше и сотрудники вовремя проходили диспансеризацию и скрининг. "Вопросы профилактики – это не менее 50% вклада в снижение смертности от онкологических заболеваний", — добавил он.
Беляев добавил, что те вызовы, которые создает повышение продолжительности жизни для медицины, не должны быть недооценены, и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова" рассчитывает всесторонне обсудить эти вопросы на IV международном онкологическом форуме "Белые ночи", который организован институтом и пройдет 5-8 июля в Санкт-Петербурге.