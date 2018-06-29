Эксперт: рост продолжительности жизни ставит новые вызовы перед онкологами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение продолжительности жизни населения России будет сопровождаться ростом числа онкологических заболеваний, что является естественным процессом, чтобы избежать этого в обществе потребуется изменить отношение в профилактике подобный болезней, заявил РИА Новости директор ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова" Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.

"Наша задача, которую поставил президент, – это увеличение продолжительности жизни, и онкология тоже имеет к этому отношение. У нас смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистой патологии, соответственно, если мы будем бороться с онкологическими заболеваниями, то это тоже вклад в увеличение продолжительности жизни", — рассказал эксперт.

"Мы должны понимать, что онкология развивается преимущественно после 55 лет, это все-таки удел людей в возрасте. Ясно, что когда мы боремся за повышение продолжительности жизни, то удельный вес онкологических заболеваний увеличивается", — отметил он.

По словам эксперта, в США, в Европе, где достаточно продуктивно борются с онкологическими заболеваниями, заболеваемость тоже высокая. "Там смертность ниже, чем у нас, а заболеваемость высокая. То есть нам надо бороться с онкологическими заболеваниями, с заболеваемостью и со смертностью, но отдавая себе отчет, что заболеваемость будет высокой, потому что увеличится удельный вес пожилых людей. И пожилые люди должны меньше умирать от этого заболевания, хотя мы должны бороться исходно и профилактировать это заболевание", — резюмировал он.

Он также обратил внимание на то, что на государственном уровне в настоящее время уделяется много внимания диагностике и лечению онкологических заболеваний, но в России недостаточно говорят о профилактике и скрининге здорового населения на наличие предраковых заболеваний и онкозаболеваний на ранней стадии.

"Если мы хотим снизить уровень заболеваемости онкологической, нужно, чтобы в обществе был определенный настрой. Это называется первичной профилактикой. То есть те вредности, которые существуют, они уже доказаны. Нужно, чтобы все общество боролось с этим, чтобы мы активно боролись с курением, потому что курение является причиной 18 нозологических форм онкологических заболеваний, с такими вещами как алкоголизм, неправильное питание. Это проблема всего общества и всей медицины. Это большая программа, которая пронизывает все сферы нашей деятельности", — считает Беляев.

По мнению эксперта, работодатели тоже должны быть озабочены тем, чтобы вредных факторов на рабочих местах становилось меньше и сотрудники вовремя проходили диспансеризацию и скрининг. "Вопросы профилактики – это не менее 50% вклада в снижение смертности от онкологических заболеваний", — добавил он.

Беляев также заявил, что борьба с онкологическими заболеваниями должна быть направлена на причину их возникновения. "Есть объективные причины, и мы можем оказывать прямое влияние на заболеваемость, борясь с ними. Например, знаем, что причиной рака шейки матки, рака прямой кишки и заболеваний полости рта, глотки, носоглотки является инфекция ВПЧ. Соответственно, борясь с этой инфекцией, мы профилактируем заболевание, то есть делая прививку девочкам, здоровым людям, мы делаем все, чтобы этого заболевания не возникало", — заявил собеседник агентства.

Беляев добавил, что те вызовы, которые создает повышение продолжительности жизни для медицины, не должны быть недооценены, и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова" рассчитывает всесторонне обсудить эти вопросы на IV международном онкологическом форуме "Белые ночи", который организован институтом и пройдет 5-8 июля в Санкт-Петербурге.