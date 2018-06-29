Власти Заполярья хотят получить грант на развитие паромного туризма

КАНДАЛАКША (Мурманская область), 29 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены подать заявку на финансирование по программе "Коларктик" для развития в Мурманске паромного туризма, спрос на который есть у иностранцев, сообщила журналистам министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Она отметила, что министерство планирует принять участие в очередном раунде по приему заявок программы приграничного сотрудничества "Коларктик", который стартует 21 сентября.

"Мы планируем подать заявку по развитию круизного туризма совместно с норвежскими партнерами. У нас реконструирован морской вокзал, пирс дальних линий, с 2019 года норвежская компания Hurtigruten уже сейчас продает туры с заходом в Мурманск на паромах для туристов, они пользуются большой популярностью", — сказала Кузнецова.

По ее словам, финансирование необходимо для изучения инструментов, которые помогут продвигать Мурманск как город, благоприятный для паромного круизного туризма, и увеличить количество заходов судов в столицу Заполярья.

"Мы видим, что туристический поток растет по итогам года – 8%. Это один из самых высоких показателей в России", — добавила министр. Она также отметила, что в предыдущий период работы программы "Коларктик" были успешно реализованы пять проектов в сфере туризма, в частности, благодаря этим грантам в области появились несколько туристско-информационных центров.

Программа Коларктик ИЕСП-ПС (Инструмент Европейского соседства, партнерства и приграничного сотрудничества) является одним из инструментов финансирования Европейского Союза. Программы Европейского соседства партнерства и приграничного сотрудничества реализуются в регионах, располагающихся на внешних границах ЕС.

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