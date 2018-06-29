На Ямале заменят 109 километров аварийных сетей в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Замена 109 километров ветхих аварийных сетей будет произведена в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году, сообщает правительство ЯНАО.

В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание окружного правительства, основной темой которого стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

"По предварительным планам ресурсоснабжающих предприятий, в 2018 году будет произведена замена 109 километров ветхих аварийных сетей. В настоящее время проводятся испытания таких сетей, в связи с этим планы могут быть скорректированы. Хочу отметить, что в связи со сносом ветхого, аварийного жилья в округе общая протяженность ветхих сетей сокращается", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ямала Сергея Карасева.

Он добавил, что для оперативного устранения технологических нарушений будут доукомплектованы запасы материально-технических ресурсов, аварийные бригады. Всего на территории создано 115 бригад в составе 453 человек и 122 единиц техники.

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов поручил проконтролировать исполнение графика досрочного завоза топлива для котельных. "Прошу держать под особым контролем вопрос досрочного завоза топлива в отдаленные поселки и укомплектованность оборудованием и техникой аварийных бригад", — цитирует Артюхова правительство.

На сегодняшний день все мероприятия по подготовке оборудования к предстоящему отопительному сезону идут по графику. Предприятия ЖКК запланировали работы по подготовке 245 котельных, 95 центральных тепловых пунктов, 104 водозаборов, 151 канализационной насосной станции, 2021 трансформаторной подстанции. В рамках реализации инвестиционных программ в этом году запланированы строительство и реконструкция четырех котельных в селах Мужи, Горки, Красноселькуп и городе Лабытнанги.

"В некоторых муниципальных образованиях округа отопительный сезон продолжается до сих пор. Наша с вами задача сделать так, чтобы в квартирах ямальцев, в школах, детских садах, на предприятиях, абсолютно везде, где это нужно, было тепло. Нужно подготовиться максимально и предусмотреть все варианты развития событий, включая нештатные", — сказал Артюхов.

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