Милонов просит ФАС проверить обоснованность цен на парковку около "Пулково"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру Санкт-Петербурга проверить обоснованность расценок на парковку автомашин на территории аэропорта "Пулково", сообщает пресс-служба политика.

"Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов подготовил обращение на адрес Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры Санкт-Петербурга с просьбой проверить обоснованность расценок на парковку автомашин на территории аэропорта "Пулково", — сообщила пресс-служба депутата.

"Стоимость парковки в аэропорту меньше, чем на одни сутки, может доходить до двух тысяч рублей. Автовладельцы лишены бесплатного времени на парковку. А еще менеджеры воздушной гавани решили также ликвидировать и бесплатную парковку", — цитирует Милонова его пресс-служба.

Парламентарий подчеркивает, что в странах Европы и других городах России всегда есть бесплатный вариант для парковки машины, а цены на платную парковку находятся в разумном диапазоне.

В связи с этим депутат просит ФАС и прокуратуру провести тщательную проверку и навести порядок в сфере дополнительных услуг на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга.