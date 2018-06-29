Медведев посетовал, что малым бизнесом занимаются мало россиян

Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман во время встречи. 29 июня 2018

Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман во время встречи. 29 июня 2018

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Объем производства малого бизнеса в РФ и количество вовлеченных в малый бизнес людей пока недостаточны, программы поддержки малого предпринимательства будут продолжены, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом.

Медведев напомнил, что поддержка малого бизнеса является одной из ключевых задач.

"Почему? Потому что мы исходим из того, что объём производства малого бизнеса в нашей стране, количество людей, вовлечённых в малый бизнес, всё-таки остаются недостаточными. Известны контрольные цифры: у нас малым бизнесом занимается 20% населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра – где-то за 50%. Поэтому программы поддержки нам нужно будет обязательно продолжать", — сказал Медведев.

По его словам, это касается и общих программ, связанных с поддержкой малого предпринимательства в целом, возможности получения малыми предпринимателями кредитов по разумным ставкам, а также касается и отдельных целевых аудиторий.

"Действительно, нужно работать и по направлению, связанному с поддержкой тех или иных групп населения. Причём делать это, естественно, разумно, с пониманием специфики жизни и потребностей той или иной категории граждан нашей страны. В этом контексте программы поддержки малого предпринимательства для лиц зрелого возраста, женского малого предпринимательства, я надеюсь, найдут свою аудиторию. Так что прошу этими программами заниматься и в дальнейшем и уделять им должное внимание", — добавил премьер.