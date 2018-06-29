В МСП рассказали о программах переобучения людей старшего возраста

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) вводит новые программы по переобучению людей старшего возраста, а также намерена продолжить существующие меры поддержки бизнеса, заявил руководитель корпорации Александр Браверман на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Одна из основных новых программ нацелена на людей старшего возраста. Она подразумевает обязательное переобучение, прежде всего связанное с теми продуктами, которые есть у корпорации, бизнес-навигатором, который был открыт вами в Улан-Удэ два года назад – это цифровой ресурс, который даёт возможность в кратчайшие сроки открыть или развить свой бизнес", — рассказал Браверман.

Глава корпорации сообщил, что подготовлена линейка специальных продуктов как для компаний, где будет трудиться более 50% людей старшего возраста, так и для физических лиц, которые захотят открыть или развить свой бизнес в разных сферах, сервисных или высокотехнологичных. "Мы сейчас разрабатываем в этой программе меры по упрощению доступа таких компаний к закупкам и ещё целый ряд мер. Кроме того, финансовая поддержка специальным образом тоже будет нацелена на этот сегмент", — отметил он.

Браверман также заверил, что продолжат работать существующие способы поддержки предпринимателей, такие, как программа женского предпринимательства, программа для людей с ограниченными возможностями, программа по сельхозкооперации.

Кроме того, он рассчитывает на увеличение объемов госзакупок у малого и среднего бизнеса. "Программа по закупкам: мы в этом году выйдем на три триллиона. Это не относится к специальной программе, но это важнейший рынок. К 2024 году эта программа должна содержать объём 4,2 триллиона рублей", — сказал Браверман.