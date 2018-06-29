"Швабе" организовал производственную практику для студентов на 5 заводах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Оптико-электронный холдинг "Швабе" организовал производственную практику для студентов ведущих российских вузов на пяти своих предприятиях — Красногорском заводе имени С. А. Зверева, Загорском оптико-механическом заводе, Московском заводе "Сапфир", в НИИ "Полюс" и НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, сообщает пресс-служба холдинга.

Под руководством опытных инженеров и технологов практиканты работают в научно-технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах автоматизированных систем управления производством, а также защищают свои выпускные квалификационные работы.

"Сейчас государство многое делает для того, чтобы поднять престиж технических специальностей. В частности, Минпромторг активно реализует программу качественно новой подготовки инженерных кадров. Мы в "Швабе" также понимаем, что без привлечения молодых перспективных специалистов невозможно развитие Холдинга и в целом российской промышленности. Производственная практика — это эффективный метод вовлечения выпускников в процесс создания передовой отечественной техники и возможность обеспечить себя в будущем молодыми и, безусловно, высокопрофессиональными разработчиками и производственниками", — сказала заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.