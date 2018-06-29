Зарубежные травматологи поделятся опытом на конференции в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июн — РИА Новости. Травматологи-ортопеды из США, Германии, Австрии, Италии, Словакии и Литвы принимают участие в работе X Межрегиональной научно-практической конференции "Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов", которая проходит в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

По его словам, специалисты из-за рубежа и более чем 20 регионов России обсуждают актуальные вопросы травматологии и ортопедии, в том числе осложненное первичное эндопротезирование крупных суставов, вопросы ревизионного эндопротезирования и последние достижения в высокотехнологичных методах диагностики и лечения.

"Сегодня ортопедия и травматология вобрала в себя все самые современные медицинские технологии. Специалисты Федерального центра постоянно повышают свой профессиональный уровень, стажируются в ведущих клиниках мира, осваивают сложнейшие виды операций и активно делятся наработанным опытом", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия конференции.

Он отметил, что по итогам прошлого года Чувашия заняла второе место в рейтинге эффективности систем здравоохранения среди регионов центральной зоны, в которую входят Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

"Безусловным приоритетом для нас является шаговая доступность медицинской помощи. С 2013 года в республике обновлен каждый четвертый ФАП, а к концу этого года будет обновлен уже каждый третий", — сказал глава региона.

В пресс-службе добавили, что с 2009 года в республике действует Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. За время работы в центре выполнено более 52,9 тысячи операций, из них 37,2 тысячи — по эндопротезированию крупных суставов.

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